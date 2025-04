La Sub 17 cayó con Colombia y deberá seguir peleando para ir al Mundial

La Selección Argentina Sub 17 cayó por 2-1 ante Colombia en el cierre del Grupo A del Sudamericano de la categoría y, pese a que quedó afuera de la lucha por el título, tendrá dos posibilidades más de clasificarse al Mundial de Qatar.

El equipo conducido por Diego Placente finalizó tercero en el grupo con seis puntos y +6 de diferencia de gol, detrás de Colombia y Chile, clasificados con nueve unidades, e igual que Paraguay en puntaje, pero con mejor goleo (la Albirroja quedó con +2).

No obstante, gracias a que el certamen entrega siete plazas a la cita mayor, ya lograron el boleto todos los semifinalistas (por la otra zona, Brasil y Venezuela), y la Albiceleste enfrentará al cuarto de ese grupo, Bolivia. De vencer, habrá logrado su meta, pero si no le quedará una última ficha, un mano a mano con el perdedor de Ecuador vs. Paraguay.

El representativo nacional había debutado con una derrota ante Chile por 3-2, en tanto que después se recuperó con dos goleadas: venció por 4-1 a Paraguay y le ganó por 5-0 a Perú.

Cómo se define la clasificación al Mundial de Qatar

El Sudamericano Sub 17 de Colombia otorga siete plazas para la cita mundialista y los primeros cuatro que lograrán el pasaje serán los dos primeros de cada zona, que jugarán por el título.

Los otros tres cupos se definirán en los enfrentamientos entre los terceros y los cuartos de cada zona: el que gana, clasifica. En tanto, los perdedores jugarán el mano a mano por el último boleto.

De esta manera, los únicos que quedaron eliminados y sin tener una chance de llegar al Mundial son los últimos de cada zona: por el del Grupo A fue Perú y por el B Uruguay.

El partido frente a Colombia

Después de un arranque de partido complicado y a pesar del empuje en el final, la Selección Argentina Sub-17 perdió 2-1 con Colombia y quedó fuera de las semifinales del Sudamericano de la categoría. De todas maneras, todavía tiene una bala más para lograr la clasificación al Mundial.

El equipo de Diego Placente pareció entrar dormido al partido, algo que contrastó con la actitud de los jugadores colombianos que rápidamente salieron a buscar el primer tanto del encuentro. Así, no sorprendió que, tan solo nueve minutos después del inicio del encuentro, un bombazo desde muy lejos de Criss Macías sorprendió al arquero Juan Centurión y puso las cosas 1-0 en favor de los locales.

Como si ese golpe no fuera suficiente, una linda jugada combinada del seleccionado cafetero derivó en el segundo gol del partido, desde los pies de Santiago Londoño, apenas siete minutos después del primer tanto del encuentro. Así, al equipo Albiceleste se le quemaron los papeles de arranque, sobre todo porque un empate o una victoria eran los únicos resultados que le permitirían meterse en semifinales del torneo.

El segundo tiempo presentó a una Selección Argentina con más empuje pero con poca claridad. Los minutos corrían y el resultado parecía que iba a ser definitivo, hasta que un penal en favor de Argentina a los 31 minutos del complemento terminó en el descuento, de la mano de Tomás De Martis. Envalentonados por el tanto, los jugadores argentinos fueron con todo por el empate y contaron con chances clarísimas en los pies de Alex Verón y el mencionado De Martis, pero en ambos casos se encontraron con un sólido Jorman Mendoza custodiando el arco colombiano.

De esta manera, el 2-1 resultó definitivo y derivó en la eliminación del equipo argentino, que no podrá jugar las semifinales, algo que si logró Colombia junto a Chile, que venció 1-0 a Paraguay en el otro partido. De todas maneras, la Albiceleste y los paraguayos tendrán una chance más de meterse en el Mundial, dado que los que terminan en el tercer y cuarto puesto de cada zona se enfrentarán entre sí por dos boletos para el certamen. Incluso, de perder ese partido, los dos perdedores jugarán también entre sí para definir al último que saca pasaje al Mundial de Qatar.