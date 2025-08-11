El ámbito del automovilismo se vio sacudido por un acontecimiento inesperado cuando Connor Zilisch, un joven piloto de NASCAR, fue hospitalizado tras un accidente que ocurrió durante la celebración de su victoria en la carrera de la Serie Xfinity, celebrada el pasado sábado en el circuito de Watkins Glen.

Zilisch, a sus 19 años, se encontraba en un momento de euforia tras haber obtenido el primer puesto, un logro significativo en su carrera. El incidente tuvo lugar cuando el piloto decidió celebrar su triunfo subiendo al techo de su Chevrolet No. 88, perteneciente al equipo JR Motorsports. Sin embargo, en un giro desafortunado, perdió el equilibrio al pisar la superficie del vehículo, lo que resultó en una caída.

Un video que capturó el momento revela que Zilisch, al intentar descender, quedó atrapado con su pie izquierdo en la ventana del auto y cayó de cabeza al suelo. La caída generó una inmediata preocupación entre los presentes, dado que el piloto quedó inmóvil durante algunos instantes. Ante esta situación, los equipos médicos que se encontraban en el circuito intervinieron rápidamente, asistiendo al joven corredor y trasladándolo en camilla hacia el centro médico del circuito.

Posteriormente, fue necesario llevarlo a un hospital local para realizar una serie de estudios que aseguraran su bienestar. A pesar de la gravedad del incidente, NASCAR informó que Zilisch permaneció consciente y alerta a lo largo de todo el proceso médico. Para tranquilidad de sus seguidores, el piloto fue dado de alta el mismo sábado por la noche. Aprovechó la oportunidad para comunicarse con sus fans a través de las redes sociales, donde compartió que había sufrido una fractura en la clavícula, pero que los escáneres realizados descartaron cualquier daño cerebral significativo.

Este suceso ha sido un recordatorio de los riesgos involucrados en el automovilismo, incluso en los momentos de celebración, y ha generado un debate sobre la seguridad de las prácticas de celebración en el deporte.