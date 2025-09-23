Lanús buscará hacer historia en el Maracaná frente a Fluminense

Fluminense y Lanús se enfrentarán este martes a las 21.30 en el Estadio Maracaná por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El árbitro será Jesús Valenzuela y la transmisión estará a cargo de ESPN. El ganador de esta llave se cruzará con el que pase entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Lanús llega con la ventaja mínima de 1-0 obtenida en la ida, mientras que el local necesita una victoria por al menos dos goles para avanzar directamente o un triunfo por un gol para forzar los penales. El duelo promete intensidad y cuidado defensivo por parte de ambos

El gol decisivo en la ida lo marcó Marcelino Moreno a último minuto en La Fortaleza, lo que dejó al Granate como único equipo argentino vivo en el torneo y con la chance de meterse en semifinales por segundo año seguido. Por su parte, Fluminense, que no ha repetido el rendimiento mostrado en el Mundial de Clubes, buscará levantar el ánimo ante su gente y dar vuelta la serie en el mítico Maracaná.

Formaciones

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Freytes, Rene; Nonato, Hércules, Matheus Martinelli; Agustín Canobbio, Everaldo y Kevin Serna DT: Renato Portaluppi.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino o Alexis Segovia y Rodrigo Castillo DT: Mauricio Pellegrino.