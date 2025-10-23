Este jueves, la Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido se jugará a puertas cerradas por una sanción de Conmebol a la U tras incidentes en el duelo con Independiente; el árbitro será Anderson Daronco y la transmisión estará a cargo de ESPN y DSports.

Lanús llega tras un triunfo 2-0 en La Fortaleza ante Godoy Cruz y suma ocho partidos sin perder, incluido el cruce con Fluminense que le permitió avanzar en la competición y repetir presencia en semifinales.

Por su parte, la U ocupa el cuarto puesto en el torneo chileno y accedió a esta fase después de eliminar a Alianza Lima. A pesar del buen rendimiento deportivo, la continuidad del entrenador Gustavo Álvarez en la U está en duda por una disputa con la dirigencia.

Formaciones

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Matías Sepúlveda; Charles Aránguiz, Israel Poblete; Lucas Assadi, Javier Altamirano; Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.