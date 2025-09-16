Lanús y Fluminense abrirán este martes los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, desde las 21.30. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera y televisará DSports.

Esta fase presenta al Granate como el último representante argentino en el torneo. Los dirigidos por Pellegrino buscarán meterse en semifinales por segundo año consecutivo.

Del lado del Flu se buscará, en la Copa Sudamericana, acercarse al nivel mostrado durante el Mundial de Clubes, en el que también alcanzó a meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino; y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva o Ignácio, Juan Pablo Freytes, Renê; Martinelli, Hércules, Nonato; Kevin Serna, Agustín Canobbio, Everaldo. DT: Renato Portaluppi.