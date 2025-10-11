Las Murciélagas, la Selección argentina de fútbol para ciegas, se consagró bicampeona del mundo al vencer 2-0 a Inglaterra en la final disputada en India. Los goles llegaron por obra de las cordobesas Gracia Sosa y Yohana Aguilar.

El equipo cerró el torneo con una marca impecable: no recibió goles en contra durante toda la competencia. Bajo la dirección del entrenador Gonzalo Abbas, la formación mostró solidez defensiva y juego colectivo. En 2023 se habían consagrado por primera vez al derrotar 2-1 a Japón en la final.

Gracia Sosa fue la figura destacada del campeonato: además de anotar en la final, se coronó goleadora del Mundial y recibió la distinción de Mejor Jugadora. Su desempeño, junto al aporte de sus compañeras, consolidó a Argentina como referente internacional en esta disciplina que crece en visibilidad y reconocimiento.

Más que un trofeo, este título representa un impulso para la inclusión y el deporte adaptado. Las Murciélagas siguen rompiendo barreras con pasión y disciplina, mostrando que el trabajo en equipo y la perseverancia pueden traducirse en logros deportivos y en mensajes de igualdad para toda la sociedad.

La victoria en India suma otro capítulo a la historia del fútbol para ciegas en el país y alimenta el orgullo nacional. Para muchos, este bicampeonato es también una invitación a seguir apoyando y acompañando a los equipos que representan a Argentina en el mundo.