En la conferencia previa al partido por las Eliminatorias frente a Venezuela, Lionel Scaloni se mostró conmovido hasta las lágrimas al hablar de Lionel Messi y lo que significa su última presencia en la Selección en suelo natal. Todo transcurría con normalidad cuando, tras responder una consulta sobre el capitán, el entrenador se quebró: ante la emoción del periodista le dijo, “Me diste la alegría más grande de mi vida”, y el propio DT bromeó entre lágrimas: “me parece que vamos a tener que cortar acá”.

Scaloni recordó su vínculo con Messi en el campo: “Jugué con él y fue algo hermoso en ese momento. Y después poder haber estado un Mundial con él y que lo haya ganado es emocionante. Con el correr del tiempo nos daremos cuenta mucho más de todo esto. Todo lo que genera cuando entra al predio es algo que no se lo he visto a nadie. Para entenderlo hay que estar en esta posición y es un placer. Hoy está y hay que disfrutarlo”.

Sobre la posibilidad de que el partido en el Monumental sea la última vez que Messi juegue por las Eliminatorias en la Argentina, Scaloni afirmó que será emotivo pero remarcó su intención de cuidarlo: “Es un partido por lo que ya declaró Leo que va a ser emotivo, especial, lindo, porque si es verdad que es el último por Eliminatorias hay que disfrutarlo, y yo soy el primero. Es un placer tenerlo y esperemos que la gente en la cancha lo disfrute”. A la vez añadió: “seguramente no sea su último partido en la Argentina, es evidente que así será. Nos encargaremos de que juegue otro partido porque lo merece”.

El DT también confirmó que, por el momento, la idea es que Messi viaje a Ecuador junto al resto del plantel convocado. La conferencia quedó marcada por la emoción de Scaloni, que no ocultó la magnitud de lo que representa el capitán dentro del grupo y para el fútbol argentino.