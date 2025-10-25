Las opciones que tiene River hasta fin de año para clasificar a la Libertadores 2026

River cosechó un nuevo fracaso deportivo en 2025 y quedó eliminado en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Luego del empate sin goles en los 90', el equipo de Marcelo Gallardo perdió 4-3 en la definición por penales.

De este modo dejó escapar la vía más directa que le quedaba para clasificarse a la Copa Libertadores 2026. Ya sin la chance de coronarse en el torneo más federal del país, al Millonario le quedan dos únicos caminos para llegar a la Gloria Eterna.

Uno de los caminos, a falta de tres para el cierre del torneo Clausura, la opción más factible y a la que apunta el club de Núñez es la tabla anual.

River se encuentra 2° en la acumulada con 52 puntos, a diez del líder Rosario Central (ya aseguró su cupo), aunque podría bajar una posición si Boca vence el próximo lunes a Barracas Central en el partido pendiente de la fecha 12.

Cabe recordar que esta tabla otorga tres plazas para la Libertadores, aunque la tercera lleva a la fase de Repechaje. El Superclásico que se jugará el domingo 9 de noviembre en la Bombonera será trascendental para definir quién se asegura un lugar en el máximo torneo continental.

La otra opción para clasificarse es mucho más compleja, pero sin tantas combinaciones: ganar el torneo Clausura. Actualmente, el equipo de Gallardo marcha quinto en la Zona B y se encuentra en puestos de playoffs.

Así las cosas, todo depende de los últimos tres partidos de River en el campeonato: Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V). En caso de salir victorioso en los tres, se asegurará la clasificación sin depender de nadie más.