Las resonantes palabras de Marcos Rojo al cerrar su etapa en Boca

Esta mañana, Marcos Rojo oficializó su desvinculación de Boca Juniors y se prepara para un nuevo capítulo en su carrera al unirse a Racing de Avellaneda, donde tendrá la oportunidad de competir en la Copa Libertadores. A los 35 años, el defensor firmó su salida del club xeneize tras cuatro años de trayectoria, agradeciendo a los hinchas por el apoyo recibido durante su tiempo en la Ribera.

En una breve conversación con la prensa, Rojo aclaró que no había tenido contacto con Juan Román Riquelme, sino con el Chelo Delgado, y se abstuvo de hacer comentarios sobre las decisiones del cuerpo técnico respecto a su situación en el equipo, dejando en el aire la responsabilidad de tales determinaciones.