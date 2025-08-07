Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister, nominados para ganar el Balón de Oro

En la emocionante carrera por el Balón de Oro, dos futbolistas argentinos han sido nominados: Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister. Aunque no son considerados los favoritos para llevarse el galardón, su inclusión en la lista de 30 candidatos es un reconocimiento a sus destacadas actuaciones durante la temporada. Este premio, que otorga la revista France Football, premia al mejor futbolista del año y genera gran expectativa entre los aficionados al deporte.

Alexis Mac Allister ha tenido un año sobresaliente, siendo fundamental para que el Liverpool se consagrara campeón de la Premier League, un título que no lograban desde 2020. Para el mediocampista surgido de Argentinos Juniors, esta es su primera nominación al Balón de Oro y está demostrando que se ha afianzado como uno de los mejores en su posición a nivel mundial. Además, su aporte a la Selección Argentina bajo la dirección de Lionel Scaloni ha sido destacado.

Por otro lado, Lautaro Martínez también ha dejado su huella en el fútbol europeo, llevando al Inter de Milán a la final de la Champions League, aunque su equipo fue derrotado por el Paris Saint-Germain en un contundente 5-0. Esta es la cuarta vez que el "Toro" es nominado, habiendo tenido participaciones previas en 2021, 2023 y 2024, donde ocupó posiciones destacadas en la lista de los mejores futbolistas del mundo.

En el competitivo entorno de esta edición del Balón de Oro, otros grandes nombres se perfilan como candidatos, tales como el francés Ousmane Dembélé y el inglés Cole Palmer, quienes han tenido un impacto significativo en sus respectivos equipos. La atención también recae en el español Lamine Yamal, un joven prometedor que está siendo observado con interés. Así, la lucha por este prestigioso premio se presenta llena de sorpresas y emociones.

Todos los nominados al Balón de Oro

- Achraf Hakimi

- Pedri

- Nuno Mendes

- Serhou Guirassy

- Alexis Mac Allister

- Raphinha

- Viktor Gyökeres

- Désiré Doué

- Denzel Dumfries

- Scott McTominay

- Ousmane Dembélé

- Erling Haaland

- Joao Neves

- Jude Bellingham

- Robert Lewandowski

- Mohamed Salah

- Cole Palmer

- Fabián Ruiz

- Vinicius Jr.

- Declan Rice

- Vitinha

- Kylian Mbappé

- Gianluigi Donnarumma

- Michael Olise

- Florian Wirtz

- Lamine Yamal

- Khvicha Kvaratskhelia

- Harry Kane

- Virgil Van Dijk

- Lautaro Martínez