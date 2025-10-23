Leo Messi anunció su renovación con Inter Miami en un particular escenario

Lionel Messi firmó finalmente su nuevo contrato con Inter Miami, poniendo fin a semanas de rumores y acuerdos verbales. La firma se realizó en la obra del futuro Miami Freedom Park, el estadio que el club espera inaugurar en 2026, y confirma la continuidad de la Pulga en el equipo hasta ese año. El anuncio llega en un momento clave, cuando Messi se prepara para la última etapa de preparación rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Freedom Park, con capacidad para 25.000 espectadores y 234.000 metros cuadrados de desarrollo, será el nuevo hogar de Las Garzas y supone la mudanza desde Fort Lauderdale al corazón de Miami, cerca del aeropuerto. El complejo está pensado con tecnología de última generación y promete ser la obra más ambiciosa del club, tanto por su infraestructura como por su ubicación estratégica. La presencia de Messi en la firma y su continuidad hasta 2028 —según confirmó el club— aseguran que el astro argentino estará en el césped del nuevo estadio cuando se inaugure.

Además, su permanencia en Inter Miami llega después de una temporada brillante: fue goleador de la MLS con 29 tantos y máximo asistidor con 19 pases de gol, números que reforzaron su valor deportivo para el proyecto. Queda por verse cómo continuará la carrera de Messi una vez pasado el Mundial, pero por ahora la afición de Miami podrá disfrutarlo en su club mientras se termina la obra del Freedom Park.