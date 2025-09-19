Liga de Quito derrotó a San Pablo y saca ventaja en la serie

Liga de Quito de Ecuador derrotó por 2 a 0 al San Pablo brasileño al término de partido que disputaron esta noche, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Los goles del local fueron convertidos por el carrilero Bryan Ramírez, en 14 minutos del primer tiempo, y el delantero Michael Estrada, a los 32 minutos del complemento.

Así, el conjunto ecuatoriano se fue con una ventaja importante del primer partido de la llave, en una serie que se definirá el próximo jueves 25 de septiembre, en el estadio Morumbí, la casa del elenco dirigido por el argentino Hernán Crespo.

La primera llegada del partido fue de la visita, a los 12 minutos, con un pase filtrado que habilitó al delantero argentino Emiliano Rigoni, quien avanzó por el costado izquierdo pero su remate se fue muy desviado.

Liga de Quito abrió el marcador a los 14 minutos, con un gran pase largo del defensor Gian Allala para la diagonal de Bryan Ramírez, que se desmarcó desde la izquierda hacia el medio y remató de primera al palo derecho del arquero Rafael, para el 1-0.

San Pablo se acercó al descuento en 44 minutos de la primera mitad, cuando un remate de tijera desde el punto del penal del delantero Luciano se fue ancho, por el poste izquierdo del guardameta Gonzalo Valle.

El elenco brasileño tuvo el primer ataque del complemento en el primer minuto, con un remate desde el área chica de Luciano que fue desviado, sobre la línea, por el defensor Leonel Quiñónez.

El equipo paulista volvió a llegar a los 10 minutos, cuando Luciano quedó libre por el costado izquierdo y metió un remate al primer palo, a media altura, desviado por Valle al córner.

Liga amplió la ventaja a los 32 minutos de la segunda mitad, con una presión alta y posterior remate del delantero Michael Estrada, quien abrió el pie derecho y puso la pelota lejos del alcance de Rafael.

El equipo de Crespo tuvo un nuevo acercamiento en 41 minutos, con un mano a mano desaprovechado por el delantero Ferreira, quien disparó desde el área chica pero no pudo superar el achique de Valle. /Noticias Argentinas