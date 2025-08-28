Sabía que su equipo lo necesitaba e hizo el esfuerzo para llegar, pese a que no estaba plenamente recuperado de unas molestias musculares que lo persiguieron durante todo el mes. La ambición de Messi siempre puede más, aun a los 38 años, después de haber ganado todo y cuando a la vuelta de la esquina tiene el partido ante Venezuela en el Monumental por las eliminatorias, en el que seguramente será el último compromiso oficial con la selección en nuestro país.

“Quería estar, me preparé para estar", sabía que era un rival complicado, que nos ganó dos veces esta temporada. En el primer tiempo me sentía un poquito con miedo, pero en el segundo me solté”, dijo Messi, tras una semifinal en la que convirtió dos goles (un penal y una definición con su clase habitual) para el 3-1 de Inter Miami sobre Orlando City.

El domingo, ante el ganador de la otra semifinal (Seattle Sounders-Los Ángeles Galaxy) irá por el título de la Leagues Cup que levantó En 2023, recién llegado a Miami. /LaNación