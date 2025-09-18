Lionel Messi a un paso de renovar su contrato con Inter Miami

Lionel Messi e Inter Miami están muy cerca de sellar un nuevo contrato que mantendrá al capitán de la Selección argentina, al menos, por dos temporadas más en la franquicia rosa.

Según adelantó ESPN, las negociaciones se encuentran en la etapa final y solo restan ultimar algunos detalles antes de enviar el acuerdo a la Major League Soccer (MLS)para su aprobación definitiva.

Messi e Inter Miami, cerca de un nuevo contrato

De concretarse, este vínculo podría convertirse en el último contrato de la carrera profesional de Messi, quien firmó con Inter Miami en julio de 2023 por dos años y medio, hasta el cierre de la temporada 2025.

Desde su llegada, la Pulga revolucionó al equipo: levantó la Leagues Cup 2023 a las pocas semanas de debutar, impulsó al club a lograr el récord histórico de puntos en una campaña de la MLS y fue pieza clave en la conquista del Supporters’ Shield 2024.

Messi, imparable en Inter Miami: 36 partidos y 28 goles

En lo que va de 2025, Messi jugó 36 partidos, acumula 28 goles y 14 asistencias entre MLS, Leagues Cup, Copa de Campeones de la Concacaf y Mundial de Clubes.

A pesar de rumores que lo vinculaban con ligas de otros países, tanto el jugador como la institución nunca perdieron de vista la idea de continuar juntos.

Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, ya había manifestado públicamente que la prioridad del club es lograr que Messi se retire el equipo de Florida. /TN