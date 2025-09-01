Lionel Messi aterriza en el país e integra a la selección argentina

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, regresó al país y se sumó al trabajo del plantel en Ezeiza en la tarde previa a la última doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas frente a Venezuela y Ecuador. A su arribo fue abordado por hinchas; se tomó unos minutos para saludar y firmar autógrafos antes de dirigirse hacia el predio.

La llegada de la Pulga sigue a la derrota por 3-0 ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, un partido que terminó con incidentes y una pelea que acaparó la atención. Desde Seattle viajó directamente a Ezeiza junto a Rodrigo De Paul; ambos arribaron acompañados por integrantes de sus familias, tal como se había anunciado días atrás. En la agenda inmediata aparece una sesión programada para las 18, la primera del cuerpo técnico en la que Messi y De Paul se integrarán al resto de los convocados.

Por el esfuerzo físico reciente y por haber jugado la final pocas horas antes, la expectativa es que realicen una práctica regenerativa para recuperar kilos y sensaciones de cara al compromiso del jueves. Ese partido ante Venezuela, en el estadio Monumental, tiene una carga simbólica: todo indica que será la última presentación de Messi por Eliminatorias en territorio argentino. La selección ya aseguró el primer puesto y la clasificación al Mundial, por lo que la doble fecha restante modificó su tensión competitiva, pero no su interés en mantener ritmo y forma.

Tras el duelo con la Vinotinto, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni cerrará las Eliminatorias visitando a Ecuador el martes 9 de septiembre. Más adelante, la agenda de la Albiceleste incluye las exhibiciones en octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, la Finalísima pendiente ante España en 2026 y, por supuesto, la participación en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En términos deportivos y mediáticos, el retorno de Messi al país reactiva el interés alrededor del equipo: combina la despedida probable de una etapa en el Monumental con la continuidad de un ciclo que encara retos de alcance internacional en los próximos años.