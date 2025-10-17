En un gesto cargado de emoción, Bar Kuperstein y Segev Kalfon, dos de los últimos rehenes israelíes liberados tras casi dos años de cautiverio, recibieron camisetas de la Selección Argentina con la 10 de Lionel Messi firmadas por el propio jugador. Las imágenes difundidas muestran a Segev llorando al abrir el regalo y diciendo: “Nunca me voy a olvidar”, mientras Bar, también conmovido, mostró la camiseta a sus familiares y la definió como “una locura, el sueño de todo el mundo”.

Ambos fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamas en el festival de música Nova. Bar, de 23 años y oriundo de Holon, trabajaba en el evento y había quedado para asistir a los heridos antes de ser capturado; además era el sostén de su familia, con un padre con discapacidad y cuatro hermanos menores. Segev, de 27 años, también fue retenido en el mismo ataque; según fuentes oficiales, trabajaba en la panadería familiar y estudiaba finanzas. La liberación de Bar y Segev formó parte de la devolución de los últimos 20 rehenes israelíes con vida que permanecían en la Franja de Gaza, un hecho que tuvo lugar este lunes y que terminó con la angustia de sus familias.

El secuestro masivo del 7 de octubre provocó una grave escalada del conflicto y dejó una marca profunda en la sociedad israelí. El regalo de Messi fue recibido con gratitud y sorpresa por los liberados y sus allegados, en un momento de recuperación física y emocional. Las imágenes del encuentro con las camisetas se viralizaron y simbolizan, para muchos, un instante de alivio en medio de un proceso largo y doloroso de reconstrucción personal y familiar.