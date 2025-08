Se encienden las alarmas en la Selección argentina: Lionel Messi se retiró lesionado a los cuatro minutos en el partido del Inter Miami ante el Necaxa de Fernando Gago por la Leagues Cup.

En una jugada de ataque, el crack chocó con un rival, sintió una molestia muscular y tuvo que ser reemplazado. En su lugar ingresó el argentino Federico Redondo.

De inmediato, Messi se tiró en el césped y necesitó un masaje en la zona del muslo derecho. Sin embargo, no pudo continuar.

Todavía no hay precisiones sobre la lesión. En caso de ser muscular, podría correr riesgo la participación del rosarino con la Selección argentina de Lionel Scaloni, el 4 de septiembre contra Venezuela por las Eliminatorias.

En la conferencia de prensa, Javier Mascherano dio más detalles de la situación de Leo. “Tuvo una molestia en el isquiotibial y hasta mañana no sabremos el grado de la lesión, seguramente no sea algo grave porque no tenía dolor, pero sintió una molestia”, dijo.

Además, Telasco Segovia llevó tranquilidad a falta de las pruebas médicas: “Me dijo que estaba bien, pero no le han hecho exámenes”.