Lionel Messi soltó una frase que alarmó a los fanáticos

En medio de los playoffs de la MLS, Lionel Messi habló sobre cómo se siente ver de cerca el retiro de figuras de su edad, a propósito de la partida de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes dejarán de jugar al final de la temporada con Inter Miami.

El rosarino dialogó con Fabrizio Romano en una entrevista para el MLS Season Pass de Apple TV y fue preguntado sobre las sensaciones de ver a sus compañeros en los últimos momentos de acción dentro de una cancha.

“Honestamente, es difícil. Primero, porque ves que dedicaste toda tu vida profesional al fútbol, que la gente a tu alrededor empieza a retirarse y te das cuenta de que tu propio momento también llegará pronto”, expresó Messi, quien recientemente renovó contrato con el club de la Florida hasta 2028.

“Siempre estuvimos en armonía dentro y fuera del campo y compartimos mucho, incluso con nuestras familias. Así que es la pérdida de amigos, tanto dentro como fuera del campo. Y por supuesto, estos también son momentos difíciles para ellos, porque dejar atrás algo que amas nunca es fácil”, cerró el candidato a MVP de la MLS.

Durante la entrevista, Messi también habló sobre la conexión que mantiene con Luis Suárez, con quien comparte no solo la camiseta del Inter, sino una amistad y entendimiento futbolístico forjados durante años en el Barcelona, al igual que con sus compañeros próximos a despedirse del deporte.

Consultado por una jugada reciente, un taco sin mirar que terminó en asistencia para Suárez, el capitán argentino explicó: “Bueno, la verdad es que vi correr a Luis, y eso también es por experiencia, por años de jugar juntos, por conocernos los movimientos”.

A Las Garzas se le acerca el cruce de vuelta ante Nashville, rival al que derrotaron en los últimos cinco duelos que disputaron. El encuentro será el sábado 1 de noviembre por los playoffs de la MLS a las 20:30 y podrá verse a través del Season Pass de Apple TV.