Lionel Scaloni confirmó a Messi dentro del once inicial para enfrentar a Colombia

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó que el astro y capitán Lionel Messi será titular ante Colombia este martes en el marco de la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en la cual el conjunto albiceleste ya se encuentra clasificado.

Luego de que el delantero rosarino no fuese de la partida el pasado jueves ante la selección de Chile, el propio director técnico de los vigentes campeones del mundo confirmó la presencia desde el inicio del jugador del Inter Miami de Estados Unidos en el partido ante Colombia este martes en el estadio Monumental: "Leo va a jugar de entrada mañana. Esperemos que la gente disfrute de él y del equipo".

“El equipo está en un momento en el que puede jugar de la misma manera estando Leo o no estando. Antes quizás era más complejo, había que cambiar jugadores y esa necesidad no la tenemos. El equipo funciona igual”, explicó Scaloni, valorando el crecimiento de sus jugadores ante ausencias de Messi.

Sus dudas para el armado del equipo frente a Colombia

“El equipo no lo doy por un montón de temas. Siempre hay contratiempos, no está bueno decirlo por si hay algún cambio. Si lo tuviera seguro, lo diría. Por la baja de Tagliafico, estamos mirando a Valentín Barco y Facundo Medina. Vamos a decantarnos por alguno de ellos dos”, agregó Scaloni sobre el 11 titular de Argentina ante Colombia.

“El resto, vamos a esperar, porque algún chico no está al 100%, pero no va a haber muchos cambios. La decisión no es tanto por el rival, que siempre lo miramos. Pero estamos más pendientes de lo que queremos nosotros, siempre va a radicar ahí tomando recaudos con Colombia. Pero es la duda que tenemos y la definiremos hoy”, dijo Scaloni.

“Para mí Messi y Cristiano Ronaldo van a dejar de ser buenos cuando se retiren. Más allá de la edad, son tipos que no solo representan mucho jugando, sino estando. Y eso es un montón. Felicito a Portugal y a Cristiano, han hecho un partidazo, también a España”, sumó Scaloni.

Posible formación

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Valentín Barco o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.