Lionel Scaloni dio la lista de convocados de la selección argentina para jugar contra Venezuela y Ecuador

El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias, que destaca la presencia de Lionel Messi, Franco Mastantuono y Rodrigo De Paul. La citación más destacada es la primera convocatoria de José Manuel López, delantero de Palmeiras, mientras que Messi confirmó que el encuentro ante Venezuela será su último partido oficial en la Argentina.

Quedaron fuera de la nómina nombres que habían aparecido en la prelista, entre ellos el defensor Facundo Medina y el delantero Ángel Correa. Tampoco integra el plantel Enzo Fernández, quien, pese a su notable temporada en Chelsea, debe cumplir dos fechas de suspensión.

Del listado preliminar se mantienen jugadores como Claudio Echeverri, Alan Varela, Leonardo Balerdi y figuras de experiencia como Nicolás Otamendi. Junto a referentes actuales como Messi y Rodrigo De Paul conviven juveniles que comienzan a ganar protagonismo, tales como Nicolás Paz, Valentín Carboni y Franco Mastantuono.

Con la clasificación al Mundial 2026 ya asegurada, estas jornadas servirán para afianzar el proceso de recambio y permitir que los jóvenes se adapten al nivel internacional. Argentina recibirá a Venezuela el jueves 4 de septiembre a las 20:30 y visitará a Ecuador el martes 9 de septiembre a las 20:00.