Lionel Scaloni felicitó a la Sub 20 tras la final perdida ante Marruecos
En su cuenta de Instagram, el entrenador de la selección argentina felicitó al equipo de Placente por su participación en el certamen.
Tras la caída de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial, Lionel Scaloni, entrenador de la mayor, expresó su orgullo y respaldo a los juveniles en un mensaje que recorrió las redes sociales.
El DT destacó la entrega, el compromiso y la actitud del equipo durante todo el torneo y agradeció al cuerpo técnico y a los jugadores por su desempeño. En el mismo, además de destacar la labor de los futbolistas que fueron convocados, también felicitó a Placente junto a su cuerpo técnico, ya que con este grupo también alcanzó la semifinal del Mundial Sub 17 en 2023.
“Tenemos los chicos, las ganas, el sentimiento, la motivación, el comportamiento y la lucha… Argentina y el cuerpo técnico de la selección mayor estamos muy orgullosos de ustedes. Gracias a toda la delegación, a Bernardo Romeo, Diego Placente y a su CT , al staff y especialmente a los jugadores por lo que hicieron en este mundial. Vamos Argentina!”, fueron las palabras del DT.
Scaloni, que ha acompañado el crecimiento de varios de estos juveniles en sus clubes y en las selecciones menores, subrayó la relevancia de la experiencia adquirida y el camino recorrido más allá del resultado final.