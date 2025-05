Lionel Scaloni marcó la diferencia entre Messi y Maradona, y eligió a los tres mejores del momento

Lionel Scaloni, actual director técnico de la selección argentina, se encuentra inmerso en la planificación de los próximos partidos de las eliminatorias para el Mundial de 2026. En un futuro cercano, el equipo se enfrentará a Chile en Santiago y luego recibirá a Colombia en casa. En medio de estos preparativos, Scaloni ha tomado un momento para reflexionar sobre el fútbol y, en particular, sobre la comparación entre dos de los más grandes futbolistas de Argentina: Lionel Messi y Diego Maradona.

En una charla por streaming con el periodista español Siro López, Scaloni compartió sus pensamientos sobre el carácter competitivo de Messi. "Con los ganadores es fácil. Cuando vos tenés jugadores que tienen la competencia desde los cinco años y lo único que saben es intentar ganar, es fácil. Leo lleva en el ADN el ganar. No le gusta perder a nada, ni en los entrenamientos. Tiene las cosas claras siempre cuando le das una indicación; al final, la idea es tratarlo como uno más en muchas cosas, sabiendo que no es uno más," reflexionó el DT, quien guio a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo de Qatar.

Scaloni continuó su análisis, mencionando que tener a un jugador como Messi es como contar con un "as en la manga". "Si tengo que elegir a uno, me quedo con Leo, pero los dos son grandísimos jugadores y ambos pudieron haber jugado en la década del 70, los 80, los 90 y ahora también, porque los buenos jugadores siempre llegan y están. El que es bueno, es bueno. ¿Que está el VAR? No, el fútbol siempre fue fútbol. Los de hoy jugarían también hace 50 años y viceversa. Los dos usaron la 10, son zurdos," agregó Scaloni, subrayando la atemporalidad del talento futbolístico.

En su discurso, Scaloni hizo hincapié en que, a pesar de sus diferencias, tanto Messi como Maradona son líderes en sus respectivas formas. "Futbolísticamente, los dos son unos genios. De personalidad son diferentes. Pero, a su manera, son los dos líderes. Leo (Messi) lo demuestra de otra manera. Te puedo dar un montón de ejemplos: en la Copa América 2021, contra Colombia, cuando tenía el problema muscular, entró al vestuario, el fisio lo masajeó y salió a jugar al partido como si no tuviera nada. Dijo: 'estoy bien, voy a jugar'".

Scaloni también destacó la consistencia de Messi a lo largo de los años. "La esencia de él es siempre la misma y eso es lo que lo hace más grande. El que lo conoce como nosotros, sabe que Leo (Messi) es un líder. Cuando les habla a sus compañeros antes de un partido, cuando hay un problema en el vestuario con los rivales, al hablar con el árbitro; yo te puedo asegurar que él lo demuestra cuando lo tiene que demostrar".

El entrenador dejó claro que Messi nunca ha interferido en la formación del equipo, lo cual es un aspecto que Scaloni aprecia. "Nunca se ha metido en temas de las formaciones. Es evidente que él necesita jugadores que jueguen igual de bien que él. Por suerte, tenemos esos jugadores para que el equipo se fortalezca".

Los cruces entre Scaloni y Maradona

En cuanto a las críticas que Maradona le dirigió tras asumir el mando de la selección argentina, Scaloni reflexionó: "¿Las críticas que me hizo Maradona? Fueron normales. Yo no había entrenado en ningún lado. En cierto modo, no dijo nada raro. Pero no me iba a poner a discutir, tenía que ponerme a trabajar y demostrar que podía hacerlo".

El entrenador recordó con afecto un momento significativo de su carrera: la llegada de Maradona a Newell’s en 1993. Scaloni, que tiene una especial simpatía por el club rosarino, relató: "Todos los chicos de inferiores le hicimos el famoso banderazo para recibirlo. Hay una foto en la cual estoy yo cerca de él. Para nosotros, ir a verlos entrenar era increíble. La hora en la que entrenaba se paralizaba todo el predio de Bella Vista. Iban todos a verlo colgados del alambrado. Ha dejado una huella imborrable para todos, no solo para Newell’s".

Sobre los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Scaloni excluyó a Messi, considerándolo único. "Entonces digo Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Julián (Álvarez) o Lautaro (Martínez) también," mencionó, dejando claro que el talento sigue floreciendo en el fútbol contemporáneo.

Finalmente, Scaloni también se refirió a Giuliano Simeone, delantero de Atlético de Madrid, quien ha sido convocado en las últimas selecciones. "Giuliano Simeone se ganó las convocatorias. Si sigue jugando de esta manera, es difícil que no esté. Tiene el carácter que tenía su padre, y encima hace goles y asistencias. Está mejorando día a día".