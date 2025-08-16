Liverpool recordó a Diogo Jota en su estadio de Anfield antes del duelo ante Bournemouth este viernes en el inicio de la Premier League. El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio.

Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You’ll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.