Liverpool venció al Atlético Madrid sobre la hora y el 'Cholo' fue expulsado

El Liverpool inició su debut por la Champions League ante el Atlético Madrid con un estilo frenético. En solo seis minutos, los Reds se adelantaron con tantos de Andrew Robertson y Mohamed Salah. Sin embargo, en el cierre del primer tiempo, Marcos Llorente apareció para hacer el descuento y en la segunda mitad realizó el empate. Pero cuando parecía que se repartirían puntos en Anfield, en el último suspiro del partido, Virgil van Dijk marcó el tanto del triunfo para los ingleses.

Un primer tiempo de intensidad

El comienzo del cuadro británico fue intenso. Con una superioridad física y de velocidad, los Reds hicieron notar su presencia en Anfield: luego de una sucesión de toques, Alexander Isak, en su debut con la camiseta roja, fue derribado en la puerta del área del Atlético. Mohamed Salah agarró la pelota y se paró para pegarle. El egipcio remató y el balón le cayó a Andrew Robertson, quien desvió la trayectoria y puso el 1-0 a los cuatro minutos de juego. Fue un cachetazo inesperado para el colchonero.

No obstante, la ráfaga del conjunto inglés no terminó ahí. Menos de dos minutos después, el Faraón volvió a aparecer para hacer el segundo, cuando el reloj marcaba los seis minutos: el extremo se escabulló entre los defensas del Aleti y la mandó a guardar tras vencer a Jan Oblak.

La dinámica del encuentro indicaba que el 2-0 era un resultado austero. El combinado dirigido por Arne Slot no paraba de atacar. En total, había pateado siete veces. Los de Simeone estaban contra las cuerdas; pero en el momento más inesperado, Marcos Llorente llegó para hacer el descuento a los 47'. Un puntinazo fue suficiente.

Van Dijk, el héroe

La segunda parte del enfrentamiento por la fase de grupos de la Orejona tuvo otra dinámica. Los vigentes campeones de la Premier League contaron con más ocasiones. Incluso, Salah estrelló otra pelota en el palo. Aunque los españoles no se quedaron atrás y su nivel de juego remontó: pasaron de tres remates en el primer tiempo a ocho. Entre ellos, por supuesto, se halló el bombazo, con desvío en Mac Allister, de Marcos Llorente, quien nuevamente irrumpió para hacer un doblete y firmar el empate.

La igualdad definitiva parecía un hecho, pero no fue así. Virgil van Dijk, a los 91', le dio la victoria a su equipo con un formidable cabezazo. Así, los Rojos se quedaron con los tres puntos y los dirigidos por el Cholo Simeone se marcharon de Anfield con las manos vacías.

Simeone protagonizó un pequeño altercado al final del duelo y fue expulsado