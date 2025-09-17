Liverpool y Atlético de Madrid comenzarán la Champions League 2025/26 este miércoles desde las 16, enfrentándose en el mítico Anfield. El choque entre estos dos grandes de Europa se podrá ver desde las 16 horas por Fox Sports.

El Atlético de Madrid llega al encuentro con muchas bajas por lesiones. Julián Álvarez, Johnny Cardoso, Álex Baena, Thiago Almada y José María Giménez no estarán disponibles para este partido, lo que complica el planteamiento del Cholo Simeone ante uno de los rivales más duros de la competencia.

Por su parte, en el Liverpool estarán disponibles todas sus figuras como Mohamed Salah, Virgil van Dijk y el sueco Alexander Isak, la flamante incorporación por la que pagaron 140 millones de euros. Todavía es duda si jugará Alexis Mac Allister, que salió lesionado el último fin de semana después de una tremenda patada en el partido ante el Burnley.

Formaciones

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sørloth. DT: Diego Simeone.