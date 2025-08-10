Los All Blacks fueron a la cancha de Boca en el partido frente a Racing y disfrutaron de un clásico lleno de emociones. En las redes sociales del conjunto de Nueva Zelanda subieron fotos y videos de la experiencia en la que se los vio alentar al conjunto Xeneize junto a las 12.

Los neocelandeces están en el país para disputar el Rugby Championship donde se enfrentarán en la primera fecha ante Los Pumas, en Córdoba. Es por eso que varios aprovecharon su estadía para conocer uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Una de las figuras de los All Blacks fue a la cancha de Boca. (Foto: Instagram / @riekoioane).
Una de las figuras de los All Blacks fue a la cancha de Boca. (Foto: Instagram / @riekoioane).
Los All Blacks en la cancha de Boca. (Instagram All Blacks)
Los All Blacks en la cancha de Boca. (Instagram All Blacks)

Rieko Ioane compartió una foto en sus redes sociales y escribió: “Locura de atmósfera” (“atmosphere crazy”).

El conjunto de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, se enfrentará a Los Pumas el sábado 16 de agosto, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, una semana después, se jugará la revancha en la cancha de Vélez.

Los All Blacks llegaron a la Argentina para enfrentar a los Pumas y enloquecieron con la cancha de Boca
Los All Blacks llegaron a la Argentina para enfrentar a los Pumas y enloquecieron con la cancha de Boca

Fixture de los Pumas en el Rugby Championship 2025

  • Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 16 de agosto a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
  • Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 23 de agosto a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Australia vs. Los Pumas - Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland.
  • Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.
  • Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.
  • Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.
Vaso medio vacío: Boca empató con Racing pero no pudo cortar la mala racha histórica