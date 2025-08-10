Los All Blacks llegaron a la Argentina para enfrentar a los Pumas y fueron a ver a Boca
El seleccionado de Nueva Zelanda estuvo en la tribuna en el partido frente a Racing y cantaron junto a la 12.
Los All Blacks fueron a la cancha de Boca en el partido frente a Racing y disfrutaron de un clásico lleno de emociones. En las redes sociales del conjunto de Nueva Zelanda subieron fotos y videos de la experiencia en la que se los vio alentar al conjunto Xeneize junto a las 12.
Los neocelandeces están en el país para disputar el Rugby Championship donde se enfrentarán en la primera fecha ante Los Pumas, en Córdoba. Es por eso que varios aprovecharon su estadía para conocer uno de los estadios más emblemáticos del mundo.
Rieko Ioane compartió una foto en sus redes sociales y escribió: “Locura de atmósfera” (“atmosphere crazy”).
El conjunto de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, se enfrentará a Los Pumas el sábado 16 de agosto, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, una semana después, se jugará la revancha en la cancha de Vélez.
Fixture de los Pumas en el Rugby Championship 2025
- Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 16 de agosto a las 18.10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
- Los Pumas vs. Nueva Zelanda - Sábado 23 de agosto a las 18.10 en el estadio José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires.
- Australia vs. Los Pumas - Sábado 6 de septiembre a las 1.30 en el Queensland Country Bank Stadium en Queensland.
- Australia vs. Los Pumas - Sábado 13 de septiembre a las 1 en el Allianz Stadium de Sídney.
- Sudáfrica vs. Los Pumas - Sábado 27 de septiembre a las 12.10 en el Hollywoodbets Kings Park de Durban.
- Los Pumas vs. Sudáfrica - Sábado 4 de octubre a las 10 en el estadio de Twickenham, en Inglaterra.