Los All Blacks fueron a la cancha de Boca en el partido frente a Racing y disfrutaron de un clásico lleno de emociones. En las redes sociales del conjunto de Nueva Zelanda subieron fotos y videos de la experiencia en la que se los vio alentar al conjunto Xeneize junto a las 12.

Los neocelandeces están en el país para disputar el Rugby Championship donde se enfrentarán en la primera fecha ante Los Pumas, en Córdoba. Es por eso que varios aprovecharon su estadía para conocer uno de los estadios más emblemáticos del mundo.

Rieko Ioane compartió una foto en sus redes sociales y escribió: “Locura de atmósfera” (“atmosphere crazy”).

El conjunto de Nueva Zelanda, uno de los mejores equipos del mundo, se enfrentará a Los Pumas el sábado 16 de agosto, en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego, una semana después, se jugará la revancha en la cancha de Vélez.

Fixture de los Pumas en el Rugby Championship 2025