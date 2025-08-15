Los All Blacks visitaron a los Espartanos en el penal de San Martín y les enseñaron el haka

El entrenador del seleccionado nacional de rugby de Nueva Zelanda, Scott Robertson, y el jugador Pasilio Tosi participaron en una jornada deportiva con internos de unidades penitenciarias del Complejo San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la segunda visita de los All Blacks a la Fundación Espartanos, a siete años de la primera.

La actividad reunió a 53 jugadores privados de libertad que integran los equipos Unión (Unidad 46), Gladiadores y Espartanas (Unidad 47), y Espartanos (Unidad 48), formaciones de rugby surgidas en el marco de programas de integración a través del deporte, impulsados por la Fundación Espartanos.

La jornada marcó el regreso de representantes del equipo neozelandés al sistema penitenciario argentino, siete años después de su primera visita en 2018. Según revelaron desde la fundación creada por Eduardo "Coco" Oderigo, la iniciativa fue acompañada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Durante el encuentro, se realizaron entrenamientos y partidos informales entre los equipos, con participación activa de Robertson y Tosi. Como si fuera poco, los All Blacks les enseñaron a los Espartanos a hacer el famoso haka con el que celebran sus victorias en la cancha.

“El rugby es un gran deporte que reúne a la gente y la acerca más. Es maravilloso verlos jugar. Ser parte de un equipo les va a traer recuerdos para toda la vida, y espero que esto los ayude a tomar buenas decisiones en el futuro”, dijo Robertson en su visita, en la previa del partido de los All Blacks contra los Pumas.