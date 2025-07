Los hinchas de River agotaron las entradas para el duelo ante San Martín

En el Monumental, en Seattle, en Los Ángeles y ahora en Santiago del Estero: la marea roja y blanca no se detiene. En menos de 24 horas, los hinchas de River agotaron las entradas para enfrentar a San Martín de Tucumán, por los 16avos de Copa Argentina, partido que se jugará el próximo sábado 2 de julio a las 21:10 en el estadio Madre de Ciudades.

Teniendo en cuenta que el estadio Madre de Ciudades cuenta con una capacidad de 20.000 espectadores habilitada para la venta, se espera que más de 10.000 hinchas de River digan presente en las tribunas, repartidos entre populares y plateas. Las entradas se vendieron rápidamente: las populares costaron $30.000 y las plateas, $60.000.

La obligada búsqueda de Gallardo en el ataque de River

Para jugar ante San Martín, River deberá reinventarse en el ataque. A la baja de Maxi Salas se le suma que la recuperación de Sebastián Driussi no está completa: el Muñeco había dicho el domingo que desde el lunes el Gordo tendría el alta, pero eso aún no sucedió y, así, difícilmente el deté pueda contar con él para los 16vos de final de la Copa Argentina, este sábado en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero ante San Martín de Tucumán.

Así, se van achicando las variantes para el Muñeco: con Agustín Ruberto todavía con un par de meses largos de rehabilitación por delante como para volver a contarlo, con Bautista Dadín que aún no suma minutos en Primera, sin Salas ni Driussi, el único centrodelantero clásico que le queda a MG en el plantel no es otro que un Borja que hace rato no justifica dentro del campo ya no solo una eventual titularidad sino incluso su continuidad a cinco meses de quedar libre. /Ole