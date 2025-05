Alpine tomó la determinación de reemplazar a Jack Doohan por Franco Colapinto, al menos para las próximas cinco carreras de la Fórmula 1. Esta decisión generó la indignación del papá del piloto australiano, quien expresó su enojo hacia la escudería francesa mediante dos simples publicaciones.

Mick Doohan no se guardó nada y compartió los resultados de carrera de Pierre Gasly y también los de su hijo Jack en la temporada 2025. La publicación no solo mostró los números -e intentó dejar en claro que no existían grandes diferencias hasta el momento-, sino que también puso en evidencia los problemas que tuvo el equipo durante los primeros eventos de la temporada.

Sin embargo, el francés tuvo buenas actuaciones y fue el único de los dos que logró sumar puntos para el campeonato de pilotos y de constructores. Por su parte, el australiano abandonó dos veces y lo máximo que alcanzó fue llegar a la posición 13° en China. Además le generó un gasto millonario en reparaciones al equipo tras los choques que protagonizó durante las seis carreras.

Así le fue a Jack Doohan en sus seis carreras con Alpine

En Australia, Doohan chocó en la primera vuelta, luego de que se le fuera el auto bajo la lluvia. El oriundo de Gold Coast no logró recuperarse en los siguientes Grandes Premios.

En China, no solo cometió errores, sino que acumuló sanciones. Por una mala maniobra en la Sprint, en la que terminó último, y otra en la carrera principal, en la que fue 13° tras la descalificación de tres autos, perdió cuatro puntos en la superlicencia.

Su rendimiento en Japón fue peor, ya que destruyó el A525 por no desactivar el DRS a tiempo, lo que reforzó los rumores sobre el ascenso de Colapinto.

Tampoco ayudaron el 14° puesto en Bahréin -donde Gasly fue 7°-, ni el 17° en Arabia Saudita. Y la gota que rebalsó el vaso fue su desempeño en Miami: 16° en la Sprint, y abandono en la carrera principal tras otro accidente en la primera vuelta.

Cuántos millones le cuesta Jack Doohan a Alpine

Doohan sufrió varios accidentes en la temporada, que le costaron una fortuna a Alpine. En Australia, la primera carrera del año, el novato chocó en la primera vuelta y destrozó el monoplaza. Posteriormente trascendió que al equipo aquel arreglo le salió alrededor de 677 mil dólares.