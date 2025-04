Los Pumas 7's arrancaron el Seven de Singapur con una derrota ante Sudáfrica

Los Pumas 7's arrancaron el Seven de Singapur con derrota ante Sudáfrica por 26 a 24. Mientras que desde las 9:00 jugará ante Gran Bretaña en la última etapa del Circuito Mundial de SVNS 2024/2025, donde se definirán los últimos clasificados a la Gran Final de Los Ángeles. El seleccionado argentino buscará quedarse con el primer puesto de la fase regular.

En un primer tiempo muy parejo, el seleccionado nacional fue el que abrió el marcador a los dos minutos con la potencia de Luciano González que se escapó y llegó al ingoal, mientras que Joaquín Pellandini completó la jugada de siete puntos. Pero Sudáfrica pudo responder con Zain Davids y lo dio vuelta con la conquista de Siviwe Soyizwapi que se fue en velocidad para, mediante las conversiones de Selvyn Davis, pasar adelante 14-7. Aunque en el final de la etapa inicial, Tobías Wade hizo la personal y descontó para irse al descanso 14-12 abajo.

En el complemento el partido se presentó friccionado y con los Blitzboks tratando de imponer su juego. Aunque en una buena jugada los argentinos lograron llegar al tercer try del partido con Matías Osadczuk para dar vuelta la historia. Pero eso no sería todo, ya que en una duelo que estuvo de ida y vuelta, los Boks golpearon de nuevo con Dewald Human, aunque a falta de dos minutos para el cierre Agustín Fraga logró apoyar y Wade metió la conversión para dar vuelta el marcador 24-21. Pero eso no sería todo y en la última jugada, Zander Reynders llegó al try para darle la victoria a los africanos.

Formación de Los Pumas 7's: 3- Germán Schulz, 6- Santiago Álvarez Fourcade, 9- Matías Osadczuk, 14- Joaquín Pellandini, 10- Santiago Mare (C), 11- Luciano González Rizzoni, 13- Marcos Moneta.

Suplentes: 1- Matteo Graziano, 5- Agustín Fraga, 7- Tobías Wade, 21- Facundo Pueyrredón , 22- Tomás Elizalde. /ESPN