Los Pumas 7's festejaron el bicampeonato de la fase regular con un bronce en Singapur

La alegría no pudo ser completa, pero quién le quita lo bailado a Los Pumas 7's, que se llevaron de Singapur el principal y máximo objetivo que se plantearon esta temporada: el bicampeonato del Circuito Mundial de seven. Y, si bien no pudieron colgarse el oro, porque la caída con Fiji en la madrugada de Argentina los dejó afuera de la final, cerraron su paso por el país asiático con un merecido bronce.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora vencieron a España en el partido por el tercer puesto por 33-14 y, de esta manera, sumaron su quinta medalla en la temporada regular: tres de oro (Perth, Vancouver y Hong Kong) y dos de bronce (Dubai y Singapur). Ya con el bicampeonato en el bolsillo, ahora el próximo objetivo de Los Pumas 7's será la Gran Final de Los Ángeles, que se disputará el 3 y 4 de mayo.

El partido frente a España fue cuesta arriba para el seleccionado argentino, que sufrió dos tries de los europeos en los primeros instantes del encuentro. Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo, aparecieron Marcos Moneta y Tobías Wade para igualar el partido en 14.

Desde ahí, fue todo para Argentina. Los Pumas 7's demostraron por qué son las campeones de la temporada regular y liquidaron el partido con tries de Matteo Graziano,Luciano González y Agustín Fraga. Además, Tobías Wade acertó cuatro conversiones.

El equipo que logró el bronce en Singapur

Para ir en busca del bronce, Santiago Gómez Cora salió a la cancha con: Matteo Graziano, Germán Schulz, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Agustín Fraga, Tobías Wade, Facundo Pueyrredón, Tomás Elizalde y Santino Zangara.

Los Pumas 7's: la palabra de los bicampeones del Circuito Mundial de seven

Desde el Estadio Nacional de Singapur, el capitán, Santiago Mare, habló para Olé en exclusiva: "Estamos con una felicidad muy grande, acabamos de ganarle a Gran Bretaña y eso nos puso como ganadores de la liga un año más. Lo veníamos hablando, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Segundo año consecutivo, confirma que hay mucho laburo detrás de esto, mucho sacrificio, esfuerzo que da resultado. Estamos disfrutando con todos los chicos, el staff, todos los que están en Buenos Aires, pero esto sigue, así que vamos por más".

Por otro lado, Lucho González, aseguró en diálogo con Fox Sports: "Estoy contento por el equipo, por el staff, por todos los que siguieron en Buenos Aires, por toda la gente que apoya, muchas gracias. Este es un trabajo en equipo y la verdad que hay un país atrás de este deporte y de este equipo, así que nada, agradecerles a todos".

El riojano con tonada cordobesa agregó: "Se me vino a la cabeza todo el sacrificio, la familia, las cosas que hace el equipo, estar 24/7 entrenando. Creo que hay cosas que no se ven y es lo primero que se te viene en la cabeza. Germán (Schulz) acaba de ser papá, Santi (Alvarez) va a ser papá, dejan a su familia".

Lucho, de 27 años, es uno de los más veteranos. Así, analizó: "Me puse a llorar porque vi el proceso de este equipo, campeón segundo año consecutivo campeón de la serie. Creo que no es normal lo de estos chicos, no sé si lo normalizaron, pero yo nunca nunca lo voy a normalizar. Estuve en las malas, estuve las buenas, pero bueno, la verdad es que estoy contentísimo por estar en este proceso, me tocó vivirlo".