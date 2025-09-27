En un partido con gran intensidad física y ritmo implacable en el Kings Park Stadium, Los Pumas cayeron 67-30 frente a Sudáfrica, vigente campeón mundial. El encuentro, disputado en Durban, tuvo a los Springboks dominando especialmente en la segunda mitad, cuando lograron sacar diferencias definitivas en el tanteador y dejaron a la selección argentina sin chances matemáticas de pelear por el Rugby Championship, con una fecha aún por disputarse.

Durante los primeros cuarenta minutos, el equipo nacional mostró orden y alternativas que le permitieron mantenerse en juego, pero en el complemento perdió consistencia en las formaciones fijas y claridad en el juego aéreo y de manos. La transición defensiva se resintió y las incursiones sudafricanas encontraron mayor amplitud y eficacia, lo que se tradujo en tries decisivos para estirar la ventaja local.

La figura del partido fue el apertura Feinberg-Mngomezulu, que sumó 37 puntos para los Springboks y fue clave en la ofensiva sudafricana. Para Los Pumas quedan reflexiones sobre la preparación y la respuesta en momentos críticos, mientras se avanza hacia la última fecha del torneo con la necesidad de ajustar piezas y recuperar confianza.