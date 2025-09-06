Los Pumas perdieron ante Australia en la última jugada del partido

En un final de partido angustiante, Los Pumas perdieron en su visita a los Wallabies de Australia en la tercera jornada del Rugby Championship. Tras un buen arranque, el equipo argentino no pudo sostener el pulso con su rival y cayó 28-24.

El enfrentamiento, disputado en la ciudad de Townsville, se resolvió en el último try. Luego de sucesivos intentos, rechazados en su mayoría por Los Pumas, los Wallebles alcanzaron la línea de meta con el tiempo cumplido.

Las dos caras de Los Pumas contra los Wallables

El primer tiempo del encuentro comenzó lento, con algunas imprecisiones por cada lado, hasta que Los Pumas lograron imponer su ritmo y distanciarse de su rival: anotaron 21. Mientras tanto, el equipo se mostró sólido en defensa. Su rival solo alcanzó anotar 7. Esa realidad cambió en el segundo tiempo.

Tras ese parcial de 21-7 a favor de los argentinos, los Wallabies hicieron una serie de ajustes y metieron en aprietos a Los Pumas. Los locales fueron escalando en la pizarra hasta igualar el encuentro a 21, al minuto 63 del partido.

Hasta ese momento, con base en su ventaja, el equipo argentino resistió los embates de los australianos. Pero, poco a poco, su defensa se fue agrietando y una serie de indisciplinas dieron aire a los australianos y extendieron sus posesiones. Pese a ver cómo el rival empató el marcador, faltando poco menos de dos minutos, Juanchi Mallia pateó un balón que dio, de nuevo, el liderado a Los Pumas. 24-21.

Sin embargo, Australia tendría una chance más que se extendió por varios minutos. Lo intentó por izquierda, por derecha, por el centro. Hasta encontrar la anotación, a través de Angus Bell, en el 85′. Los Wallabies redondearon el marcador con un penal cobrado por James O’Connor, un referente contemporáneo del rugby en esa nación, al 86′.

Con su victoria, los Wallabies quedaron líderes momentáneos del Rugby Championship. Por su parte, Los Pumas perdieron la chance de sumar su segunda victoria consecutiva, tras hacer historia con su triunfo ante los All Blacks por primera vez como local, con un 29-23, en Vélez.

Este partido era clave tanto para australianos como para argentinos. Con el sorteo para el Mundial 2027 en el horizonte, con el sexto clasificado como potencial última cabeza de serie, cada punto es importante. Antes de este encuentro, los Wallabies ocupaban la sexta posición con 84,85 unidades, seguidos por Los Pumas con 83,40. La serie se completará el próximo sábado, en Sídney. /TN