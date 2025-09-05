Los Pumas y un partido clave para su futuro ante los Wallabies: hora, TV y formaciones

Los Pumas disputarán este sábado (desde la 1.30 de la mañana de Argentina) un partido clave ante los Wallabies por la tercera fecha del Rugby Championship. Tras la victoria ante los All Blacks, los argentinos afrontarán dos fines de semana seguidos en territorio australiano con el deseo de conseguir resultados positivos que le permitan soñar con pelear por el título de esta trascendental certamen por primera vez en su historia. Televisarán ESPN y Disney+

Argentina encara la tercera fecha del Rugby Championship 2025 ante Australia en el Queensland Country Bank Stadium con importantes novedades en su alineación, obligadas por lesiones y ajustes tras su último encuentro ante los All Blacks.

El seleccionado dirigido por Felipe Contepomi presenta cambios en la primera línea, donde la ausencia de Pedro Delgado obliga al ingreso de Joel Sclavi como pilar derecho, acompañado por Mayco Vivas y Julián Montoya, quien mantiene la capitanía. En la segunda línea, Franco Molina se afirma como socio de Pedro Rubiolo, mientras que en la tercera Marcos Kremer regresa para juntarse con Juan Martín González y Pablo Matera, quien asume la posición de octavo.

Entre los backs, Gonzalo García sigue como medio scrum, aunque la conducción ofensiva recaerá en Santiago Carreras. El cordobés heredó la camiseta número diez tras la lesión de Tomás Albornoz ante Nueva Zelanda y fue protagonista en el triunfo pasado, mostrando un rendimiento sólido. En el centro del campo se mantienen Santiago Chocobares y Lucio Cinti, mientras que la zaga y las puntas tendrán nuevamente a Juan Cruz Mallía, Mateo Carreras y Bautista Delguy respectivamente. La lista de suplentes incluye a Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli y Benjamín Elizalde.

El entrenador argentino apuesta a sostener el equilibrio entre renovación y experiencia, buscando consolidar el rendimiento del equipo tras un partido exigente en Vélez Sarsfield. La inercia de las modificaciones responde tanto a la acumulación de desgaste físico como a la necesidad de ajustar detalles frente a un rival de máxima exigencia.

Enfrente estará Australia, que vive un presente irregular pero con variantes decisivas de cara al choque en Townsville. Los Wallabies celebran el regreso de su capitán Harry Wilson, completamente recuperado de su lesión en la rodilla y clave dentro de los tres cambios dispuestos por el cuerpo técnico. La inclusión de Tom Lynagh como apertura y el ingreso de Andrew Kellaway como fullback —en lugar del lesionado Tom Wright— marcan un nuevo diseño en la estructura ofensiva local. En la última jornada, Australia cayó frente a Sudáfrica, pero días antes había dado un golpe significativo al vencer y remontar frente a los propios Springboks, revirtiendo un 24-0 en contra para quedarse con la histórica victoria. El historial reciente añade que durante julio los australianos disputaron tres exigentes partidos frente a los British & Irish Lions, habrá que ver si esto le termina produciendo fatiga o si lo ayuda a estar más aceitado con los demás equipos.

La probable alineación de los seleccionados promete un duelo físico y de estrategias cambiantes. Australia saldrá con Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou, Nick Frost, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (c), Nic White, Tom Lynagh, Corey Toole, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen y Andrew Kellaway. Completan la lista los suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor y Filipo Daugunu.

La cita será el sábado a la 1:30 AM en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville, con arbitraje del neozelandés Paul Williams. La terna se completa con Cristophe Ridley, Sam Grove-White, Mike Adamson y Glenn Newman como responsables del video-ref y el bunker.

Actualmente, los All Blacks lideran el torneo con 6 unidades, una diferencia mínima que los pone por encima de Australia (5), Sudáfrica y Argentina (4) con un triunfo cada seleccionado pero con la ventaja del punto bonus obtenido por aquellos que figuran más arriba en la tabla. Este sábado 6 de septiembre los neozelandeses jugarán como locales en el Eden Park de Auckland ante los Springboks por la tercera jornada del campeonato.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Competición: Rugby Championship 2025 (tercera fecha)

Fecha y Hora: Sábado 6 de septiembre a las 1:30 AM de Argentina (14.30 de Australia)

Estadio: Queensland Country Bank Stadium, Townsville (Australia)

Árbitro: Paul Williams (NZR). Asistentes: Cristophe Ridley (RFU), Sam Grove-White (SRU). TMO: Mike Adamson (SRU), Bunker: Glenn Newman (NZR)

Transmisión: ESPN y Disney+

POSIBLES ALINEACIONES

Argentina : Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Benjamín Elizalde



: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Joel Sclavi, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Pablo Matera, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía.Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Guido Petti, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Benjamín Elizalde Australia: Tom Robertson, Billy Pollard, Taniela Tupou, Nick Frost, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson (c), Nic White, Tom Lynagh, Corey Toole, Len Ikitau, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.Suplentes: Brandon Paenga-Amosa, Angus Bell, Zane Nonggorr, Jeremy Williams, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu

/Infobae