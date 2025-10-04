Los Williams fueron descalificados y Franco Colapinto trepó en la grilla de largada

Se desató la polémica en la Fórmula 1. Tras la clasificación para el Gran Premio de Singapur, se detectaron irregularidades con el DRS en los monoplazas de Williams Racing y los pilotos Carlos Sainz y Alex Albon fueron descalificados y largarán desde el fondo de la parrilla en la carrera del domingo. Por ende, Franco Colapinto ascenderá al 16.º lugar.

El motivo se debió a que la apertura del DRS excedía el límite reglamentado: "El ajuste de las posiciones del elemento superior del alerón trasero fue verificado en los coches número 23 y 55. Ambos autos excedieron el límite máximo de 85 mm en ambos lados del área exterior del alerón trasero. Como esto no cumple con el Artículo 3.10.10 g. del Reglamento Técnico, remito este asunto a los comisarios para su confirmación.", expresa el informe realizado por Jo Bauer, delegado técnico de la FIA.

El tailandés y el español habían finalizado en la 12.ª y 13.ª posición, respectivamente. Sin embargo, ante tal infracción, se verían obligados a iniciar el circuito desde los últimos puestos de la grilla. Durante el Gran Premio de Mónaco en 2024 ocurrió un suceso similar con los vehículos de Haas, que se resolvió con la descalificación de la clasificación.

La parrilla de largada del GP de Singapur, tras la descalificación de los Williams