Luca Vildoza y su esposa fueron detenidos en Italia acusados de agredir a una enfermera de la Cruz Roja

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa serbia, Milica Tasic, jugadora profesional de vóley, fueron detenidos en la noche del miércoles en la ciudad de Bolonia, Italia, acusados de agredir a una enfermera de la Cruz Roja, luego del partido que el base afrontó con el Virtus Bologna por la Euroliga, y liberados este jueves.

Según informó el medio italiano La Gazzetta dello Sport, todo sucedió en la avenida Luigi Calori, a metros del Paladozza, donde el Virtus le ganó 77-73 al Monaco. Allí, el marplatense se habría molestado con una ambulancia que estaba interrumpiéndole el paso, aparentemente, con el fin de buscar una dirección a la que se debían dirigir tras un llamado.

Vildoza habría tocado varias veces la bocina y puesto las luces intermitentes para que lo dejen avanzar, incluso con un cruce de palabras. Poco después, sobre la calle Silvani, volvieron a cruzarse, y allí, el argentino, supuestamente decidido a obstaculizar el avance de la ambulancia, habría realizado varias maniobras peligrosas y frenadas bruscas.

La cosa escaló a tal punto que ambos vehículos se detuvieron y, según relataron los testigos, ahí, el base de 30 años habría sujetado por el cuello a una de las enfermeras de la ambulancia, a la que su esposa Milica también le habría tirado del pelo.

Rápido, intervino la policía, que se llevó detenidos a Vildoza y a su esposa, mientras que la enfermera, de 55 años y quien presentó una denuncia por toda esta situación, fue atendida en urgencias y dada de alta un rato después.

La pareja pasó toda la noche en una comisaría, hasta que la Fiscalía firmó un decreto de libertad inmediata y sin restricciones para ellos.

“El fiscal renunció al juicio rápido a la espera de más investigaciones”, explicó el abogado Mattia Grassani, que representa a Vildoza y su esposa. “Mi defendido ha sido puesto en libertad, al igual que su esposa, y está libre para viajar para el partido de Euroliga. En un plazo de 96 horas a partir de hoy se celebrará una audiencia técnica para verificar la existencia de los requisitos del arresto llevado a cabo anoche, que de todos modos ya fue revocado por el magistrado. Incluso si se validara el arresto y se considerara correcta la actuación utilizada anoche, el jugador hoy y después de esa audiencia estará libre incondicionalmente porque la medida de liberación ya fue notificada”, señaló.

Para Grassani, se habría tratado de una pelea con forcejeos con los operadores, pero habría habido acciones recíprocas y no una iniciativa del jugador. “Ese forcejeo, esa pelea habría sido recíproca. El jugador tenía apuro por volver a casa y no quería ser bloqueado por esa ambulancia que estaba atravesada en la avenida impidiéndole el paso, porque su esposa está embarazada, era tarde y tenían comida para llevar que querían consumir antes de ir a dormir, ya que él debía viajar hoy para la Euroliga. Lo que fuera que haya pasado, no fue una iniciativa unilateral del jugador, sino que mi defendido se defendió de una actitud que consideró ilegítima por parte de la ambulancia, que le impidió continuar con el auto”, agregó.

Qué dijeron la Cruz Roja Italiana y el Virtus Bologna

La Cruz Roja Italiana, de la ciudad de Bolonia, condenó lo ocurrido y se mostró junto a sus voluntarios, de quienes destacaron que supieron “gestionar con profesionalismo, valentía y espíritu de servicio una situación francamente incomprensible”. A través de un comunicado informaron que “episodios como el ocurrido en Bolonia anoche son detestables, pero no harán disminuir el compromiso de las mujeres y hombres de la Cruz Roja Italiana de cumplir lo mejor posible el servicio que decidieron ofrecer a la comunidad”.

Mientras que el Virtus lanzó un comunicado en donde dejó en claro que Vildoza está disponible para el próximo partido que afrontará el equipo, este viernes desde las 15:00 (hora argentina) ante el Lyon-Villeurbanne por la Euroliga, y en el que narró todo lo sucedido.

"Virtus Pallacanestro Bologna Spa, a la luz de los hechos ocurridos en la noche del 15 al 16 de octubre, protagonizados por Luca Vildoza y su esposa, comunica lo siguiente.

De camino a casa tras el partido en el PalaDozza, el jugador y su esposa, creyéndose víctimas de una conducta ilícita, se enfrentaron a un profesional sanitario en un vehículo de la Cruz Roja Italiana. El profesional solicitó la intervención de un coche patrulla, tras lo cual se identificó al jugador y a su esposa y se les aplicaron medidas legales.

Esta mañana, la Fiscalía de Bolonia notificó a las partes un decreto de libertad inmediata y sin restricciones, firmado por el Fiscal Dr. Flavio Lazzarini. El decreto, al no existir requisitos restrictivos, prescindió de la posibilidad de una audiencia sumaria, prevista inicialmente para las 12:00 de hoy.

Actualmente se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar con exactitud lo sucedido. Sin embargo, dado el decreto inmediato emitido por el Fiscal, Virtus Pallacanestro Bologna Spa, con la asistencia del abogado Mattia Grassani, expresa su plena confianza en el resultado de las investigaciones en curso de la defensa, que se presentarán a las autoridades competentes lo antes posible.

El jugador está por tanto a punto de partir regularmente con el resto del primer equipo para el viaje de Euroliga a Lyon", completaron.

De momento, ni el jugador, que cerró momentáneamente su cuenta de Instagram, ni su esposa Milica, quien aún la tiene disponible, se expresaron públicamente sobre lo sucedido.

