Atlético Tucumán atraviesa una nueva jornada convulsionada: el ciclo de Lucas Pusineri como director técnico quedó formalmente interrumpido tras un prolongado conflicto institucional y diferencias con el plantel. Aunque el entrenador había sido anunciado como despedido el miércoles 22 de octubre y ratificado al día siguiente tras reuniones internas, en la mañana del domingo las partes acordaron rescindir el contrato con el objetivo de descomprimir la crisis del club.

En el complejo José Salmoiraghi, Pusineri brindó declaraciones a la prensa y detalló la sucesión de hechos que culminaron en su salida: "El día posterior al partido, se junta la Comisión Directiva y resuelven dar por terminado el ciclo pero no me comunican nada. El miércoles yo me presento al entrenamiento, tuve una conversación con el capitán y a las 13:30 filtran la noticia que la CD me había despedido".

El entrenador afirmó además que quería continuar: "Yo le dije a Miguel (Abbondándolo) quiero seguir, yo estoy firme y estamos dentro de los objetivos". Pusineri subrayó que su intención no era marcharse y destacó logros recientes del equipo: "No lo esperaba porque estábamos dentro de los objetivos que nos habíamos planteado. Pero me voy con honestidad por todo lo que hice con el cuerpo técnico"; y agregó: "Desde el último mercado de pases mejoramos en el segundo semestre y estábamos dentro de los objetivos acordados. Le hemos ganado a River y Boca, haciendo buenas cosas, y pusimos en valor jugadores"

Sobre la decisión institucional señaló: "La decisión del club de interrumpir el contrato cae como una desilusión" y agradeció a la gente: "Agradezco la gratitud de siempre, siempre tuvimos una localía fuerte pese a lo que pasó el último partido". La falta de regularidad en el Torneo Clausura 2025, combinada con las diferencias entre futbolistas y directivos, terminó acelerando su partida y deja ahora al club con la misión de recomponer el clima interno mientras transcurre la competencia.

Con esta salida, Pusineri cierra su segundo ciclo al frente del Decano: dirigió 28 partidos, con 10 triunfos, 4 empates y 14 derrotas, logrando una efectividad del 40%. Hugo Colace, entrenador de la Reserva, asumirá como interino hasta el final del Torneo Clausura, aunque no encabezará la delegación que viaja esta tarde a Buenos Aires para enfrentar a Lanús por la fecha 16 del Torneo Proyección.