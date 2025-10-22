En Atlético Tucumán se atraviesan jornadas convulsas. A pocas horas del comunicado del plantel profesional en el que se manifestaron críticas hacia la dirigencia, la Comisión Directiva confirmó la salida de Lucas Pusineri como director técnico tras la derrota como local frente a San Lorenzo por 2-1.

Con esta decisión, Pusineri finaliza su segundo ciclo al frente del Decano. En este período dirigió 28 partidos, con un registro de 10 victorias, 4 empates y 14 derrotas, lo que arroja una efectividad cercana al 40%. La falta de regularidad a lo largo del Torneo Clausura 2025 y las notorias diferencias entre los futbolistas y la conducción del club precipitaron la determinación de separar al entrenador.

Si bien resta la comunicación oficial definitiva, la entidad considera designar a Hugo Colace como encargado del primer equipo en forma interina mientras se definen los pasos a seguir. Colace, actual entrenador de la Reserva, deberá presentarse en el predio del club para dirigir la práctica prevista para mañana y se hará cargo de los próximos compromisos por el campeonato ante Independiente, Godoy Cruz y Lanús.

Además, en forma inmediata el interino asumirá responsabilidades en el Torneo Proyección: la Reserva de Atlético Tucumán enfrentará a Godoy Cruz hoy a las 19 horas en el Estadio Monumental José Fierro.