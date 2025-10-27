Lucas Pusineri se va de Atlético Tucumán y Hugo Colace toma el mando

Después de muchas idas y vueltas, Lucas Pusineri dejará de ser el entrenador del “Decano”. Esto profundiza el mal momento que atraviesa futbolísticamente la institución.

En las próximas horas se hará oficial la salida del entrenador. Hugo Colace, DT de Reserva, se hará cargo del plantel.

Atlético enfrenta el viernes a Independiente, con Colace en el banco. Por lo pronto estará también contra Lanús y Godoy Cruz. Pusineri se despedirá este lunes por la mañana de los jugadores, en el Complejo José Salmoiraghi.

Crisis en Atlético Tucumán

La salida de Pusineri marca el final de un proceso que nunca terminó de estabilizarse. Su segundo ciclo al frente del equipo, iniciado en febrero de este año, comprendió 28 partidos, de los cuales ganó 10, empató 4 y perdió 14, con una efectividad del 40%. Más allá de los números, el principal problema fue la irregularidad: Atlético nunca logró sostener una identidad de juego sólida ni una racha de resultados que le permitiera afirmarse en la zona de playoffs.

El contexto tampoco ayudó. En las últimas semanas, el “Decano” atravesó conflictos internos que minaron la convivencia: desde la deuda por premios con el plantel hasta la filtración de reclamos públicos que derivaron en un comunicado de los futbolistas, en el que apuntaron a la falta de respuestas de la dirigencia. La relación entre los distintos estamentos del club se tensó al máximo y, en medio de ese fuego cruzado, Pusineri terminó siendo una figura desgastada.

La derrota ante San Lorenzo, la decisión de los jugadores de no concentrar y el enojo de los hinchas fueron el punto de quiebre. Aunque el propio Leito había asegurado hace apenas unos días que el entrenador continuaría, la realidad terminó imponiéndose.

Colace llega con un aval fuerte: bajo su conducción, la Reserva logró clasificarse a los playoffs tanto en el Apertura como en el Clausura, un hecho inédito en la historia del club. Según los registros de @DataAtléticoT, el flamante DT dirigió 31 partidos en el año, con 11 victorias, 10 empates y 10 derrotas. Más allá de los números, dejó una buena impresión por su capacidad para potenciar juveniles y sostener un grupo competitivo.

El nuevo cuerpo técnico estará integrado por el italiano Riccardo Pellegrino, quien será su asistente principal; Cristian Mustafá y Claudio Pérez, que se desempeñarán como preparadores físicos. De esta forma, el proyecto de la Reserva quedará a cargo de Andrés Jemio, quien viajará a Buenos Aires con el plantel juvenil para disputar la próxima fecha del torneo frente a Lanús.

Colace asumirá formalmente este lunes por la mañana, cuando dirija su primera práctica al frente del plantel profesional en el complejo “José Salmoiraghi”. Desde el club esperan que el nuevo entrenador logre recomponer el clima interno y devuelva la calma a un vestuario golpeado.