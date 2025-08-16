Luego de más de 280 días, Mauro Icardi volvió a las canchas y marcó un gol con el Galatasaray

Galatasaray, actual tricampeón del fútbol turco, venció 3-0 al Karagümrük en un partido marcado por el regreso de Mauro Icardi: tras 281 días fuera de las canchas por lesión, volvió y selló su regreso con un gol.

Con su equipo ya en ventaja por dos tantos gracias a los goles de Barış Alper Yılmaz y un tanto en contra de Fatih Kurucuk, el delantero argentino ingresó al campo de juego a falta de 10 minutos y generó una verdadera revolución en Turquía: fue recibido con aplausos, ovaciones y una bienvenida magnífica por parte del público.

A tan solo cinco minutos del final, específicamente a los 87, los fanáticos tuvieron el gusto de celebrar el tercer gol, convertido por su ídolo. Tras una pésima salida desde el fondo, el uruguayo Lucas Torreira quedó mano a mano y asistió a Mauro Icardi, quien solo tuvo que empujar la pelota para sellar el 3-0 definitivo.

Cabe destacar que Icardi había sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de su rodilla derecha el pasado 7 de noviembre, durante la victoria por 3-2 frente al Tottenham en la Europa League. El argentino había sido intervenido quirúrgicamente a comienzos del mes de diciembre y debió afrontar una tardía rehabilitación hasta su regreso.