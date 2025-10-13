Mal rendimiento y bronca popular: River perdió con Sarmiento y los fanáticos explotaron
River Plate perdió 1-0 y la desazón de sus hinchas se manifestó en silbidos y cánticos dirigidos a los jugadores.
Clausura
Finalizado - 90'
River Plate
0
-
1
Sarmiento
River no logra recuperarse en el torneo Clausura y encadenó su cuarta derrota consecutiva al caer 1-0 ante Sarmiento de Junín, que con un triunfo soñado suma un respiro en la lucha por el promedio del descenso.
El conjunto millonario volvió a mostrar un rendimiento pobre, su pase a los octavos de final permanece incierto y la paciencia de los hinchas se agotó, derivando en fuertes reproches hacia los jugadores.