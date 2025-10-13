River no logra recuperarse en el torneo Clausura y encadenó su cuarta derrota consecutiva al caer 1-0 ante Sarmiento de Junín, que con un triunfo soñado suma un respiro en la lucha por el promedio del descenso.

El conjunto millonario volvió a mostrar un rendimiento pobre, su pase a los octavos de final permanece incierto y la paciencia de los hinchas se agotó, derivando en fuertes reproches hacia los jugadores.

Gol anulado a Borja sobre el final

El gol del triunfo