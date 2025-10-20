Nadie en Alpine esperaba la maniobra de Franco Colapinto en el cierre del Gran Premio de Estados Unidos, cuando decidió ignorar las órdenes del equipo y superar a su compañero Pierre Gasly. Aunque terminó en el 17° puesto, el argentino dio que hablar en el equipo francés por este acto de desobediencia, que fue reprobado públicamente.

Steve Nielsen, team principal del equipo francés, fue tajante al analizar lo ocurrido en este GP de la Fórmula 1. En el comunicado oficial difundido por la escudería señaló que el fin de semana en Texas dejó más dudas que certezas, pese a un leve avance: “Como equipo, tenemos mucho que analizar de este fin de semana. Aunque nuestro nivel de competitividad aún está lejos de permitirnos sumar puntos, ha sido alentador dar un pequeño paso adelante con respecto a las últimas carreras, si analizamos el fin de semana en su conjunto”.

El jefe del equipo detalló las estrategias de sus pilotos “en función de las condiciones y de lo que vimos en la pista”. En cuanto a Gasly, explicó: “Cubrimos una amenaza de undercut para entrar en boxes con los neumáticos blandos, un poco antes de lo que queríamos, y luego tuvimos una parada en boxes lenta, que revisaremos y rectificaremos”.

Llegó el turno de hablar de Colapinto, quien “pudo alargar su tanda con neumáticos medios para tener una ventaja de neumáticos hacia el final de la carrera, donde alcanzó a Pierre”. A su vez, lo criticó por haber pasado a su compañero: “Dimos instrucciones a los pilotos para que mantuvieran sus posiciones, ya que estábamos gestionando el combustible de ambos coches y la variable añadida del número de vueltas restantes con los líderes muy cerca. Como equipo, cualquier instrucción dada desde el muro de boxes es definitiva y hoy estamos decepcionados porque esto no ha sido así, por lo que es algo que revisaremos y trataremos internamente”.

El hecho de la polémica se produjo en la vuelta 55 de 56, cuando, tras un sobrepaso de Isack Hadjar a Gasly, el argentino se encontró detrás de su compañero. Desde boxes, el ingeniero Stuart Barlow le pidió mantener posiciones, pero el joven piloto respondió incrédulo: “¡¿Mantener nuestras posiciones?! ¡Pero es lento!”. Acto seguido, lo adelantó en la curva 1 y se alejó rápidamente.

La diferencia de ritmo entre ambos autos fue evidente. Mientras Colapinto se afirmó en el 17° lugar, Gasly cayó al 19° tras ser superado por Gabriel Bortoleto. El pilarense explicó luego que la maniobra fue necesaria para defenderse: “Era lo correcto; me tocó a mí dar la posición varias veces en la temporada. Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto”.

Gasly, por su parte, evitó la polémica y coincidió con su compañero. En declaraciones a Motorsport, afirmó que la prioridad pasa por mejorar el rendimiento general. “Somos simplemente demasiado lentos... Me importa más el tema del rendimiento que este tipo de cosas”, señaló el francés, que le bajó el tono al conflicto.

Alpine sigue atravesando un momento de revisión interna. Con una temporada marcada por los altibajos y sin puntos en el horizonte, la tensión entre la necesidad de resultados y la disciplina de equipo volvió a quedar expuesta en Estados Unidos.