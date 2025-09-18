Manchester City debutó en la UEFA Champions League con una victoria por 2-0 ante Napoli en el Etihad Stadium. El conjunto inglés, dirigido por Pep Guardiola, aprovechó la expulsión temprana de Giovanni Di Lorenzo para imponer condiciones y sumar sus primeros tres puntos en el Grupo.

La acción clave llegó a los 19 minutos, cuando Di Lorenzo derribó a Erling Haaland en una jugada clara de gol. El árbitro Felix Zwayer revisó la acción en el VAR y, tras confirmar que el defensor no tocó el balón, decidió mostrarle la tarjeta roja. Desde ese momento, el cuadro napolitano se replegó y apostó por resistir en su propio campo.

A pesar del orden defensivo italiano y las intervenciones decisivas de Milinković-Savić, la presión del City creció con el paso de los minutos. El marcador se abrió gracias a un cabezazo de Haaland tras una precisa asistencia de Phil Foden. Poco después, Jérémy Doku amplió la ventaja con una jugada individual y una definición cruzada.

Con el resultado asegurado, Guardiola rotó el equipo para dar descanso a sus titulares y mantener el control del partido. El City mostró solidez y variantes ofensivas, enviando un mensaje claro a sus rivales: busca volver a ser protagonista en la máxima competencia europea.