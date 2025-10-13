San Martín quedó eliminado del Reducido a manos de Deportivo Morón y, al terminar el partido, el entrenador Mariano Campodónico dejó abierta la duda sobre su continuidad. “Tengo contrato por un año, si la dirigencia toma otra decisión me lo hará saber. Mi sueño era dirigir este club y estoy feliz de estar acá”, dijo el técnico.

El DT reconoció la tristeza por la eliminación, pero resaltó el compromiso del equipo: “Mucha bronca, mucha tristeza. Mis jugadores se vaciaron, tiraron todo, jugaron casi 80 minutos con un hombre menos. Cuando uno se vacía y deja todo, se va tranquilo para su casa”, afirmó. También cuestionó decisiones arbitrales que, en su opinión, condicionaron el encuentro: “No fue parejo. Once contra once el resultado hubiera sido otro”.

Pese al mal trago, Campodónico aseguró que cumplirá su contrato mientras la dirigencia lo disponga: “Vine a dar la cara en un momento duro. Me hago cargo de lo que me corresponde... sigo con las mismas ganas y el mismo compromiso”, subrayó. El mensaje busca calmar la incertidumbre, aunque no elimina la sensación de frustración entre hinchas y jugadores.

Esta mañana, la ausencia del cuerpo técnico en el vuelo de regreso a Tucumán encendió rumores sobre una salida anticipada: los futbolistas llegaron al aeropuerto Benjamín Matienzo y el cuerpo técnico no los acompañó, lo que alimentó especulaciones. Desde la dirigencia no hubo confirmaciones oficiales; por ahora, la continuidad de Campodónico sigue siendo una incógnita.