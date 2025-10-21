En torno a la derrota ante San Lorenzo y la decisión del plantel de no concentrar antes del partido, Atlético Tucumán vivió una jornada de fuertes tensiones institucionales. El presidente Mario Leito habló públicamente para explicar las causas del conflicto y pidió calma y respaldo en un contexto marcado por dificultades financieras. Según indicó, la medida del plantel respondió a la falta de pago de premios correspondientes a tres compromisos, situación que se sumó al malestar generalizado entre socios y simpatizantes.

“La situación económica es muy mala: del club y del país. En realidad, nuestros problemas no son económicos, sino financieros, que no es lo mismo”, afirmó Leito al referirse a la compleja realidad institucional. El dirigente explicó además que ingresaron menos recursos de lo previsto por ventas de jugadores y señaló: “No podemos cobrar créditos por Tomás Cuello en Brasil ni por Maestro Puch en Independiente. No los tenemos a esos ingresos que son importantes. Es real que debemos tres premios, no sueldos: Talleres, River y Platense”.

En su discurso también reclamó prudencia al periodismo y desestimó acusaciones vagas sobre maltratos a futbolistas: “Si alguien dice que hay futbolistas destratados por miembros de la comisión, que diga nombres. Si no, se genera un rumor que no ayuda. Si hay algo para decir, que se diga con claridad, pero tirar medias verdades no sirve. Necesitamos serenidad, no más ruido”. Además pidió comprensión ante la reacción de la hinchada y sostuvo que una frase fuera de lugar puede agravar la situación.

Pese al clima adverso, Leito intentó transmitir un mensaje de esperanza y unidad: “Hay que tener paciencia. Estas cosas se van a arreglar. Los jugadores van a rendir como saben, vamos a ganar el próximo partido de local y vamos a conseguir la tranquilidad que necesitamos. Atlético Tucumán seguirá siendo el único equipo del norte argentino en Primera División”. El llamado fue a recomponer el diálogo interno y cerrar la temporada con mayor calma, mientras la dirigencia busca soluciones financieras para normalizar los pagos pendientes.