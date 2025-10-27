Atlético Tucumán atraviesa días críticos tras un prolongado conflicto institucional y diferencias con el plantel, el ciclo de Lucas Pusineri como director técnico quedó formalmente interrumpido. El presidente Mario Leito confirmó que, tras reuniones y conversaciones con jugadores y cuerpos técnicos, el club acordó rescindir el contrato para intentar descomprimir la crisis: "Pusineri dejó de ser el técnico, se despidió del plantel e inmediatamente se tomó la decisión de quién lo reemplaza en esta función".

Leito repasó la semana tensa que vivió el club, marcada por el reclamo de premios que derivó en la no concentración del equipo antes del partido con San Lorenzo: "Fue un momento complicado para nosotros porque es un tema que no es común en Atlético". El dirigente aseguró que se intentó resolver el conflicto y precisó: "Debo decir que al día de hoy se le debe un solo premio contra River Plate".

El mandatario también aclaró el sistema de incentivos que reclamaba el plantel: "Hay premios que pagamos doble, que es cuando jugamos con los cinco grandes, o sea que pagamos premios siempre". Sobre el rendimiento deportivo y el desencadenante de la salida, Leito reconoció inconformidades: "La campaña de local fue buena... pero la de visitante es mala".

Relató su versión de los hechos y cómo se llegó a la decisión: "Charlamos el jueves de esto y a partir de ahí tuvimos reuniones hasta llegar a un acuerdo". Además negó la falta de seguimiento dirigencial: "Siempre dijimos que los responsables somos nosotros... uno de ellos está todos los días acá, que es Sebastián Longo".

Finalmente, sobre la designación de Hugo Colace, el presidente explicó por qué fue la elección: "Hizo un trabajo interesante en la Reserva; es un profesional muy preparado, tenía armado su CT; conoce cómo juega cada uno de los jugadores". Al ser consultado si el nuevo DT será interino, Leito fue categórico: "No es interino, el DT viene a trabajar en este momento en Atlético Tucumán".