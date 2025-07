Mario Pergolini contra Riquelme tras la eliminación de Boca: “Lo que está haciendo es pésimo”

La eliminación de Boca Juniors en los 16avos de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán con una derrota 2-1 generó un sismo en el elenco de La Ribera, que no tiene participaciones en copas internacionales y deberá salir campeón del Torneo Clausura o ser uno de los tres mejores en la Tabla Anual para poder clasificar a la Libertadores.

En este contexto crítico, muchas de las miradas se posaron sobre el rol del presidente Juan Román Riquelme y uno de los análisis más contundentes llegó de la mano del ex vicepresidente del club Mario Pergolini. Desde su programa Deja que entre el sol, que se emite por Vorterix, el conductor expresó que esta dirigencia que lidera el ídolo “dejó de funcionar” y enumeró: “Compra mal, hacen cosas que no deberían hacer, juega gente que uno no sabe por qué juega”.

El empresario remarcó que “como grupo social” ya se dio un veredicto sobre algunos futbolistas que tienen su ciclo cumplido para el hincha: “Ya los chiflamos, les gritamos, ¿qué pretenden que hagamos para decirles “no, no queremos eso”? Tenemos jugadores comprados mal. Nuestro presidente no sabe comprar, y a la gente que pone para comprar no sabe. Listo”. Cabe destacar que, por ejemplo, Frank Fabra fue elegido por Miguel Ángel Russo para retornar a la titularidad después de un semestre sin estar desde el inicio.

“Es una pena, lo siento, pero no lo sabe. Quedó demostrado que no lo sabe. Y si lo sabe, es un perverso porque está comprando gente que no sirve. Hace jugar gente que no sirve. Lo que está haciendo con el técnico no lo merecemos. Y Russo tampoco se lo merece, tener estas declaraciones de la forma que tiene. No sabemos si sentir pena, si sentir bronca. Sentimos bronca con nosotros porque nos da pena. Están haciendo un combo letal, un combo maleducado", destacó Pergolini con el foco puesto también en la conferencia de prensa que brindó el DT tras la derrota.

Pergolini aclaró que su descargo no tiene que ver con “aspiraciones políticas” y remarcó: “Lo digo como socio: no estuvimos nunca tan mal. Es pésimo. Lo que está haciendo Riquelme es pésimo, pero es pésimo. Basta. Aún los que lo aman, yo entiendo por qué lo aman, pero esto es pésimo. Está mal", cerró.