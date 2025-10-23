Marruecos consiguió el primer título mundial de su historia en el fútbol, por lo que el festejo no podía ser menos. Las calles de Rabat, la capital del país africano, se llenaron de aficionados que siguieron al plantel desde el aeropuerto hasta el Palacio Real, en donde fueron recibidos por el Príncipe Heredero, Moulay El Hassan.

Tras la recepción oficial, los 'cachorros del Atlas' salieron del Palacio Real de Rabat en un autobús descapotable, escoltados por las fuerzas de seguridad, y transitaron por la principal avenida de la capital, Mohamed VI, mientras una multitud de ciudadanos les aplaudían y entonaban himnos deportivos.

Con cánticos, vuvuzelas y banderas, y ataviados con la camiseta del equipo marroquí, los aficionados saludaron el triunfo sin precedentes de los 'cachorros' del Atlas, que vencieron a la favorita Argentina, hexacampeona mundial de la categoría, el pasado domingo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile por 2 a 0, con tantos de Yassir Zabiri

Anteriormente eliminaron a Francia en Semifinales, a Estados Unidos en Cuartos de Final y a Corea del Sur en Octavos. En Fase de grupos dejá atrás a Brasil. Cabe destacar que del 3 al 27 de noviembre la FIFA organizará el Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Allí, Marruecos buscará repetir la consagración que logró en el Mundial Sub 20.