Mundial Sub 20
Marruecos sorprendió y venció a Argentina en la final
El conjunto africano se consagró campeón mundial tras imponerse con claridad en un partido que no dejó dudas sobre su superioridad.
Copa del Mundo - Sub-20 - Jornadas Finales
Finalizado - 90'
Argentina U20
0
-
2
Marruecos U20
La Selección Argentina Sub 20 no logró coronarse en el Mundial juvenil tras la derrota de Chile frente a Marruecos por 2 a 0, un resultado que condicionó el desarrollo del torneo. Marruecos se mostró dominante en el primer tiempo y concretó dos goles que definieron la contienda, mientras Argentina quedó a la espera de otras definiciones que le impidieron disputar la final por el título.