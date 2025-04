Martín Palermo dejó la dirección técnica de Olimpia, de Paraguay

Martín Palermo se desvinculó de la dirección técnica de Olimpia de Paraguay: la goleada que le aplicó el Vélez de su amigo Guillermo Barros Schelotto fue determinante para su situación, que ya estaba muy inestable por la mala campaña del equipo.

Después del 4-0 del Fortín en el estadio Defensores del Chaco, por la segunda fecha de Grupo H de la Copa Libertadores, el histórico goleador de Boca se reunió con la dirigencia del club paraguayo y acordó su alejamiento de común acuerdo.

La Comisión Directiva había determinado previamente su despido, pero no encontró resistencia en el entrenador argentino, que también estuvo de acuerdo en dejar el puesto, informó el diario ABC Color.

“Este momento no me lo esperaba, tres meses después de salir campeón. Lamentablemente, los resultados no acompañan”, dijo Palermo en conferencia de prensa, antes de su salida.

El DT había quedado muy golpeado después del debut copero con derrota ante el modesto San Antonio Bulo Bulo de Bolivia, lo que fue calificado por la prensa paraguaya como una de las peores derrotas en la historia del Decano, tres veces campeón de América.

Palermo dirigió 58 partidos en Olimpia, con un balance de 27 victorias, 17 empates y 14 derrotas. Ganó el Torneo Clausura 2024 y perdió la final de la Supercopa frente a Libertad.